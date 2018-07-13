Нуждающиеся в соцзащите лица в Азербайджане будут освобождены от платы за учебу

БАКУ /Trend/ - В соответствии с законом «О профессиональном образовании», нуждающиеся в особой социальной защите лица будут освобождены от оплаты во время их обучения в государственных учебных заведениях на платной основе.

Согласно информации Trend, обучение детей, которые потеряли родителей и лишены родительской опеки, инвалидов I, II и III групп, инвалидов войн и членов семей шехидов, лиц в возрасте до 20 лет, у которых родитель инвалид 1-й группы, лиц с месячным доходом меньше прожиточного минимума будет оплачиваться за счет государственного бюджета.

Следует отметить, что в соответствии со «Стратегической дорожной картой по профессиональному образованию и обучению в Азербайджане» одним из основных целевых показателей является то, что к 2020 году число детей из уязвимых групп населения, получающих профессиональное образование, составило как минимум 5 процентов от общего количества получающих профессиональное образование. В этой связи закон «О профессиональном образовании» предусматривает создание соответствующей образовательной среды и условий для привлечения пожилых людей, нуждающихся в особой социальной защите молодежи и других лиц из уязвимых групп населения, а так же дальнейшее обеспечение этих категорий населения соответствующей их специальности работой.

Впервые в 2017-2018 учебном году Бакинский государственный центр профессионального обучения техники и технологии открыл группу по специальности «машинист холодильного оборудования» для лиц с ограниченными физическими возможностями, и 9 студентов получили инклюзивное образование. Ожидается, что в следующем учебном году другие учреждения профессионального образования также откроют группы по разным специальностям для лиц, нуждающихся в особой социальной защите.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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