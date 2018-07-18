Объявлен срок сдачи в эксплуатацию Украинского круга (ЭКСКЛЮЗИВ)

БАКУ /Trend/ - Завершаются ремонтные работы, начавшиеся на Украинском круге в Хатаинском районе города Баку.

Об этом в своем заявлении сообщил Trend глава пресс-службы Государственного агенства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

Официальный представитель агенства сказал, что в какой-то части круга ремонтные работы уже завершены: «Ремонтные работы на пересечении с улицей Мухаммеда Хади, Неапольским кругом и Гянджинским проспектом уже завершены. Эти участки сданы в эксплуатацию водителей. В данный момент идет асфальтирование части дороги на пересечении с Рабочим проспектом. 19 июля ожидается полное завершение ремонтных работ и круг будет полностью введен в эксплуатацию».

Напомним, что 12 июля Украинский круг в Хатаинском районе был закрыт на ремонт. Проводится замена асфальтобетонного покрытия данного круга и прилегающих дорог.

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