Азербайджанские теннисистки стали первыми на чемпионате Европы в Румынии

20 июля 2018 16:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спортсмены завоевали золотую медаль на чемпионате Европы по настольному теннису среди молодежи, который проходит в румынском городе Клуж-Напока.

Как сообщает в пятницу Федерация настольного тенниса Азербайджана, в истории настольного тенниса страны это является самым высоким результатом.

На соревнованиях, в которых приняли участие спортсмены из 44 стран мира (42 мужские команды и 39 женских команд), азербайджанские теннисистки, обыграв в финале российскую команду, стали победителями чемпионата.

Чемпионат продолжается, проходят индивидуальные соревнования.

Напомним, что в 2017 году женская сборная Азербайджана завоевала бронзовую медаль.

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