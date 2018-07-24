В ряде районов Баку вода будет подаваться с перебоями

БАКУ /Trend/ - Сегодня на ряде территорий Хатаинского и Низаминского районов Баку будут ограничения в подаче воды, сообщает во вторник ОАО “Азерсу” (водный оператор).
Ограничения в подаче воды связаны с подключением новых магистральных трубопроводов в рамках реконструкции проспекта Бабек.
Так, в течение дня ограничения будут на ряде территорий “Белого города”, “Черного города”, жилого массива UPD, поселков NZS и Кешля, поселка Ахмедлы и вдоль проспекта Бабек.
(Автор: Эльчин Мехтиев)
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