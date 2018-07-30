В Азербайджане в I полугодии 2018 г. наблюдалось снижение динамики преступности

30 июля 2018 17:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в первом полугодии 2018 года наблюдалось снижение динамики преступности.

Об этом генеральный прокурор Закир Гаралов сказал, выступая на расширенном оперативном совещании, посвященном работе, проведенной органами прокуратуры в первом полугодии 2018 года, и результатам обсуждений этого вопроса на зональных совещаниях.

Было отмечено, что в первом полугодии 2018 года93,8 процента от 12 844 преступлений составили противоправные действия, по которым проводилось следствие и дознание органами внутренних дел и прокуратуры. Из этого количества 89,4 процента составили преступления, не представлявшие большой общественной опасности и менее тяжкие преступления, только 10,6 процента составили тяжкие и особо тяжкие преступления.

В первом полугодии положительные тенденции, существующие в динамке преступности, были улучшены, число преступлений уменьшилось на 3,4 процента, в том числе тяжкие и особо тяжкие виды преступлений – на 28,6 процента, умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью – на 2,9 процента, преступления против собственности – на 14 процентов, из них число краж уменьшилось на 7,1 процента, разбоев – на 12,7 процента, ДТП – на пять процентов, число погибших в них - на 1,3 процента, число пострадавших – на 8,3 процента.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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