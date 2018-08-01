1 августа – День Азербайджанского алфавита (ВИДЕО)

Составную часть национальной культуры каждого народа образуют алфавит и система письменности.

Алфавит является культурным оружием, национально-духовным богатством народа. Система письменности, реализуемая на основе культурного и совершенного алфавита, играет основную роль в создании, существовании и развитии материально-культурных достижений народа, служит прогрессу языка, научных связей и других необходимых областей деятельности народа.

В различные периоды истории алфавит азербайджанского народа подвергался изменениям по определенным причинам, а последний алфавит на основе кириллической графики вообще был принят вопреки его несоответствию фонетической системе азербайджанского языка.

Движение национального пробуждения, развернувшегося в Азербайджане в конце 80-х годов, привлекло внимание Афада Гурбанова, как и многих видных представителей интеллигенции, к решению судьбоносных проблем нашего народа. Одной из этих проблем была замена азербайджанского алфавита на основе кириллической графики и законодательное утверждение азербайджанского языка в качестве государственного, более активное его применение, а также обеспечение расширения его общественных и иных функций.

В этот период первым ученым, научными фактами обосновавшим необходимость перехода на алфавит с латинской графикой, был именно Афад Гурбанов. По инициативе профессора Афада Гурбанова, как реформатора алфавита, 1 августа 1990 года была создана Комиссия по азербайджанскому алфавиту, и с учетом его творческой работы в данной области он был назначен председателем комиссии.

У Афада Гурбанова как председателя Комиссии по азербайджанскому алфавиту и автора нового алфавита на латинской графике - большие заслуги в проведении алфавитной реформы в нашей стране. Талантливый ученый и умелый организатор, Афад Гурбанов посвятил все свои силы и способности этой важной работе, отражающей чаяния и желания народа – принятию нового азербайджанского алфавита.

Наряду с подготовкой проекта нового алфавита и разработкой проекта закона об азербайджанском языке, выдающийся ученый-языковед и общественный деятель Афад Гурбанов, ведя в 1990–1995 гг. широкую общественно-политическую деятельность в качестве депутата азербайджанского парламента, сделал многое также и в этих областях. Основными тезисами его депутатской платформы были именно вопросы обеспечения перехода на новый алфавит с латинской графикой, более активного применения азербайджанского языка, а также расширения его общественных и других функций.

Сегодняшний алфавит, являющийся общенародным богатством – это самый большой дар азербайджанскому народу от неустанного человека, активного гражданина, глубоко любящего свой народ, выдающегося языковеда, академика Афада Гурбанова как результат его научной и общественной деятельности.

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