Названа дата начала продаж социального жилья в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Названа дата начала продаж квартир в пяти зданиях Ясамальского жилого комплекса – первого проекта Государственного агентства жилищного строительства, говорится в сообщении Агентства, распространенном в среду.

Продажа квартир в зданиях №№1,2,3,4 и 5 Ясамальского жилого комплекса, расположенного по адресу: Внешняя окружная дорога, 8 Ясамальского района Баку, начнется 5 сентября 2018 года в 11:00 и продлится до 11.00 5 декабря 2018 года.

Согласно указу Президента Азербайджана от 16 ноября 2016 года, приобретение квартир, находящихся на балансе Госагентства жилищного строительства, осуществляется посредством электронной системы “Güzəştli mənzil” (Льготное жилье) на портале ww.e-gov.az "Elektron hökumət" (электронное правительство). Право приобрести квартиру получают лишь граждане, открывшие личный кабинет в электронной системе “Güzəştli mənzil”.

Агентство доводит до внимания, что граждане, обладающие электронным кабинетом, обладают равными правами в выборе квартир, вне зависимости от даты регистрации или порядкового номера. Правила пользования системой "Güzəştli mənzil" подробно изложены с видео и текстовыми пояснениями на сайтах www.mida.gov.az и www.mida.az.

Отметим, что на продажу выносятся 324 квартиры. Все квартиры полностью отремонтированы, оснащены кухонной мебелью, системой «комби» (включая прибор «комби»), счетчиками воды, газа и электричества.

Все здания спроектированы и построены согласно государственным строительным нормам Азербайджана.

Стоимость этих квартир определена Фондом ипотечного кредитования на уровне ниже рыночных.

Таким образом, стоимость однокомнатных квартир начинается с 29 925 манатов, двукомнатных – с 47 282, трехкомнатных – с 65 625 манатов.

В цену включен НДС.

На интернет-странице Ясамальского жилого комплекса www.yasamal.mida.az можно ознакомиться с информацией о точной площади каждой квартиры (и комнат), ценах, действующих льготах и дополнительных скидках, банках-агентах, а также можно произвести соответствующие расчеты посредством ипотечного калькулятора и калькулятора льготного жилья.

С подробной информацией о лицах, обладающих правом на приобретение льготного жилья, правилах подачи заявления для покупки жилья на льготных условиях, банках-агентах и условиях продажи квартир можно ознакомиться на интернет-сайтах www.mida.gov.az и www.mida.az или в центрах “ASAN” (№ 1, 3, 5 и Сумгайытский), а также обратившись в колл-центр «108».

(Текст: Кямаля Сеидова)

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