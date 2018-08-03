В Азербайджане до конца года инвалиды Карабахской войны и семьи шехидов получат более 500 квартир

3 августа 2018 16:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Распоряжение Президента Ильхама Алиева от 2 августа 2018 года является очередным свидетельством особого внимания и заботы об улучшении социально-бытовых условий инвалидов Карабахской войны и семей шехидов, говорится в сообщении отдела по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения, распространенном в пятницу.

В соответствии с распоряжением, в текущем году будет дополнительно приобретено минимум 300 квартир, а в течение года количество квартир, предоставленных инвалидам Карабахской войны и семьям шехидов, превысит 500.

Особая забота Президента Азербайджана Ильхама Алиева об инвалидах войны и семьях шехидов позволяет ежегодно усиливать программу обеспечения квартирами граждан данной категории.

Так, 1 августа состоялась церемония предоставления 35 квартир инвалидам Карабахской войны и семьям шехидов, а также вручения ключей от 136 автомобилей инвалидам Карабахской, Великой Отечественной войн, Чернобыля и семьям шехидов.

В церемонии принял участие Президент Ильхам Алиев, который отметил, что в течение последних двадцати лет семьям шехидов, инвалидам войны было предоставлено более 5500 частных домов и квартир, а также более 6 000 легковых автомобилей.

«Как я сказал, сегодня предоставляется 35 квартир. Однако цифра, предусмотренная до конца года, - это дополнительные 170 квартир и частных домов. Вместе с тем, если учесть, что в очереди все еще достаточно людей, - около четырех тысяч человек стоят в очереди, - то я приму решение о выделении дополнительных средств и приобретении в этом году еще как минимум 300 квартир. Таким образом, до конца года около 500 человек, живущих в нужде, будут обеспечены квартирами», - добавил глава государства.

В связи с этим Президентом Ильхамом Алиевым было подписано распоряжение от 2 августа 2018 года "О дополнительных мерах по улучшению социально-бытовых условий лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, и семей шехидов».

Согласно распоряжению, в связи с исполнением части первой распоряжения Президента Азербайджана «О дополнительных мерах по улучшению социально-бытовых условий лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, и семей шехидов» от 20 июня 2014 года, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год Резервного фонда Президента министерству труда и социальной защиты населения будут выделены 20 миллионов манатов.

Тем самым распоряжение главы государства создает возможность министерству приобрести дополнительно минимум 300 квартир за счет выделенных средств в течение этого года, что в результате позволит предоставить более 500 квартир инвалидам и семьям шехидов. Это дает возможность увеличить количество предусмотренных министерством квартир, предоставляемых инвалидам Карабахской войны и семьям шехидов (207 квартир), в 2,4 раза в 2018 году.

Помимо этого, вышеупомянутое распоряжение Президента Ильхама Алиева создаст условия для значительного продвижения в сфере обеспечения жильем инвалидов Карабахской войны и семей шехидов, что в очередной раз доказывает, что в центре успешной политики главы государства стоят улучшение социального благосостояния в стране, а также человеческий фактор.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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