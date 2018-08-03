В Баку пройдет Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике

3 августа 2018 14:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В жаркие летние дни Национальная арена гимнастики готовится к очередным национальным соревнованиям, и, на этот раз, распахнет свои двери художественным гимнасткам.

Итак, 10-12 августа представители самого элегантного вида гимнастики испытают свои силы на 25-ом Чемпионате Азербайджана и Первенстве Баку по художественной гимнастике.

В индивидуальной программе выступят гимнастки 2010, 2009, 2008, 2006-2007, 2003-2005, 2002 гг. рождения, а команды в групповых упражнениях поведут борьбу в возрастных категориях 2008-2010 и 2006-2007 гг. Победители среди гимнасток, как выступающих в индивидуальной программе, так и по программе групповых упражнений будут определены по сумме многоборья. А в командном зачете, будут учтены лучшие результаты команд в групповых упражнениях, состоящих из гимнасток 2008-2010 и 2006-2007 гг. рождения, а также индивидуальных гимнасток, входящих в возрастные категории 2008-2010, 2006-2007 и 2003-2005 гг.

На соревнованиях выступят в общем 73 гимнаста, представляющие Бакинскую школу гимнастики, клубы “Оджаг Спорт” и “Ай Улдуз", Олимпийский спортивный центр “Сярхядчи”, Республиканскую комплексную спортивную школу, спортивный клуб "Зирвя", а также города Гусар и Гянджа.

На трехдневных соревнованиях будут организованы различные конкурсы и флэш-мобы в рамках развлекательной программы для зрителей.

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