Госслужба автотранспорта Азербайджана опровергла информацию о незаконной продаже билетов

8 августа 2018 15:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Госслужба автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана прокомментировала информацию о незаконной продаже билетов на межрайонные и междугородние автобусы.

Как сказала в среду Trend пресс-секретарь службы Нурида Аллахъярова, неофициальная продажа билетов на Бакинском международном автовокзальном комплексе невозможна.

По ее словам, сотрудники обеих структур каждый день проводят наблюдения в связи с данным вопросом и не допускают возникновения подобных случаев.

«По республике действуют 60 автовокзалов и автостанций, и везде местные сотрудники Госслужбы автотранспорта проводят наблюдения. То есть, в регионах также ведется постоянное наблюдение на автовокзалах, и незаконная продажа билетов невозможна», - сказала Аллахъярова.

Пресс-секретарь Госслужбы также сказала, что незаконная продажа билетов на автобус в регионах может производиться лишь перевозчиками, которые осуществляют незаконную перевозку пассажиров.

По ее словам, в связи с этим Госслужба проводит наблюдения и обращается в соответствующие структуры, Государственную дорожную полиции.

«Но если будут выявлены случаи искусственного повышения цен или продажи билетов с рук перевозчиками, контролируемыми Госслужбой автотранспорта, мы сразу примем меры», - сказала Аллахъярова.

Отметим, что в последнее время в социальных сетях распространилась информация о незаконной продаже билетов. Отмечалось, что такие случаи наблюдались в основном в регионах.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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