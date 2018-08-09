В МЧС Азербайджана обсудили Генплан Баку

БАКУ /Trend/ - В МЧС Азербайджана прошла встреча с целью обсуждения Генерального плана города Баку.

Во встрече приняли участие заместители министра по чрезвычайным ситуациям - генерал-лейтенант медицинской службы Фаиг Таги-заде, генерал-лейтенант Рагим Латифов, Оруджали Гаджиев, глава аппарата Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, эксперты компании The Boston Consulting Group и руководящие лица структур министерства.

На встрече было сказано, что проводится всесторонняя работа по организации процесса подготовки Генерального плана города Баку в соответствии с международными стандартами, была отмечена важность деятельности соответствующих государственных структур, а также координации деятельности с МЧС при подготовке и реализации этого документа. Также обсуждались соблюдение норм безопасности в строительстве и правил пожарной безопасности, значимость в целом защиты населения от чрезвычайных событий.

На встрече состоялся обмен мнениями по указанным вопросам, обсуждались перспективы сотрудничества.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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