В МЧС Азербайджана обсудили Генплан Баку

9 августа 2018 18:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В МЧС Азербайджана прошла встреча с целью обсуждения Генерального плана города Баку.

Во встрече приняли участие заместители министра по чрезвычайным ситуациям - генерал-лейтенант медицинской службы Фаиг Таги-заде, генерал-лейтенант Рагим Латифов, Оруджали Гаджиев, глава аппарата Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, эксперты компании The Boston Consulting Group и руководящие лица структур министерства.

На встрече было сказано, что проводится всесторонняя работа по организации процесса подготовки Генерального плана города Баку в соответствии с международными стандартами, была отмечена важность деятельности соответствующих государственных структур, а также координации деятельности с МЧС при подготовке и реализации этого документа. Также обсуждались соблюдение норм безопасности в строительстве и правил пожарной безопасности, значимость в целом защиты населения от чрезвычайных событий.

На встрече состоялся обмен мнениями по указанным вопросам, обсуждались перспективы сотрудничества.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку потушен пожар на одном из складов
Происшествия 6 августа 18:55
Лесной пожар в южном регионе Азербайджана потушен
Происшествия 3 августа 20:15
В Азербайджане установлены подозреваемые в возникновении лесных пожаров - министерство
Общество 3 августа 20:13
Потушены лесные пожары в двух районах Азербайджана
Происшествия 2 августа 15:28
Найден один из рыбаков, пропавших в азербайджанском секторе Каспия
Происшествия 1 августа 14:48
Продолжается тление в очагах возгорания в Губинском и Шабранском районах
Происшествия 31 июля 20:38
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев выделил средства на дополнительные меры по социальной защите населения
Политика 18:57
Президент Ильхам Алиев наградил Натига Алиева орденом "Шохрат"
Политика 18:44
В Азербайджане задержано еще 112 незаконных мигрантов
Происшествия 18:29
Создается новый конкурентоспособный маршрут для поставок азербайджанской нефти в Европу (Эксклюзив)
Энергетика 18:27
Денуклеаризация невозможна, если США будут следовать старым сценариям
Другие страны 18:23
Азербайджан и Турция планируют совместное производство текстильной продукции для экспорта в страны СНГ
Бизнес 18:13
В Азербайджане 15 человек арестованы за поджоги
Происшествия 18:08
Объем торговли услугами Китая вырос в первом полугодии на 8,5%
Бизнес 17:51
В Йемене 29 детей погибли при нападении на автобус
Арабские страны 17:49