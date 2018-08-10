Впереди - международный турнир по художественной гимнастике "GymBala" – тренер Эльнара Гусейнова

10 августа 2018 19:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Тренер клуба "Оджаг Спорт" Эльнара Гусейнова очень рада результатам своих подопечных, выступающих на XXV Чемпионате Азербайджана и Первенстве Баку по художественной гимнастике.

"Рада за девочек, но надо работать еще больше. Через неделю нас ждет международный турнир по художественной гимнастике "GymBala". Мы будем соревноваться с участниками из других стран, поэтому усиленно готовимся к турниру", - подчеркнула Гусейнова.

Эльнара Гусейнова выразила признательность Федерация гимнастики Азербайджана за организацию соревнований и возможность выступать совсем юным гимнасткам в Национальной арене гимнастики.

Тренер также отметила, что интерес к художественной гимнастике в стране среди детей очень большой, что подтверждает количество юных спортсменов, занимающихся в секциях.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

В индивидуальной программе в соревнованиях выступают гимнастки 2010, 2009, 2008, 2006-2007, 2003-2005 и 2002 годов рождения, а команды в групповых упражнениях ведут борьбу в возрастных категориях 2008-2010 и 2006-2007 годов рождения. Победители среди гимнасток, как выступающих в индивидуальной программе, так и по программе групповых упражнений, будут определены по сумме многоборья.

А в командном зачете учитываются лучшие результаты команд в групповых упражнениях, состоящих из гимнасток 2008-2010 и 2006-2007 годов рождения, а также индивидуальных гимнасток, входящих в возрастные категории 2008-2010, 2006-2007 и 2003-2005 годов.

Всего в соревнованиях принимают участие 117 гимнасток, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы “Оджаг Спорт” и “АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр “Сярхядчи”, Республиканскую комплексную спортивную школу, спортивный клуб "Зирвя", а также города Гусар и Гянджа.

В ходе трехдневных соревнований также будут организованы различные конкурсы и флэшмобы в рамках развлекательной программы для зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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