Впереди - международный турнир по художественной гимнастике "GymBala" – тренер Эльнара Гусейнова

БАКУ /Trend/ - Тренер клуба "Оджаг Спорт" Эльнара Гусейнова очень рада результатам своих подопечных, выступающих на XXV Чемпионате Азербайджана и Первенстве Баку по художественной гимнастике.

"Рада за девочек, но надо работать еще больше. Через неделю нас ждет международный турнир по художественной гимнастике "GymBala". Мы будем соревноваться с участниками из других стран, поэтому усиленно готовимся к турниру", - подчеркнула Гусейнова.

Эльнара Гусейнова выразила признательность Федерация гимнастики Азербайджана за организацию соревнований и возможность выступать совсем юным гимнасткам в Национальной арене гимнастики.

Тренер также отметила, что интерес к художественной гимнастике в стране среди детей очень большой, что подтверждает количество юных спортсменов, занимающихся в секциях.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.