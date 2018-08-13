Чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по художественной гимнастике: лучшие моменты (ФОТО)

13 августа 2018 14:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку прошли соревнования XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

Всего в соревнованиях приняли участие 117 гимнасток, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы “Оджаг Спорт” и “АйУлдуз", Олимпийский спортивный центр “Сярхядчи”, Республиканскую комплексную спортивную школу, спортивный клуб "Зирвя", а также города Гусар и Гянджу.

В ходе соревнований также были организованы различные конкурсы и флэшмобы в рамках развлекательной программы для зрителей.

Trend представляет читателям подборку самых ярких и эмоциональных фотографий XXV Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по художественной гимнастике.

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