Улицы Баку будет убирать спецтехника

БАКУ /Trend/ - В последнее время в социальных сетях и СМИ страны обсуждаются случаи гибели или получения травм работниками коммунальных служб на дорогах Баку, критикуются в связи с этим коммунальные службы. Последний подобный инцидент на дорогах Баку произошел 12 августа.

В связи с вышесказанным осуществляются работы по коренному изменению ситуации, сообщили во вторник Trend в Исполнительной власти Сабаильского района.

По указанию главы государства мэрией подготавливается специальная программа, после реализации которой уборка мусора на дорогах будет полностью автоматизирована. Человеческий фактор при уборке дорог будет сведен к минимуму. В разработке программы принимают участие ведущие европейские эксперты, которые уже в ближайшие дни представят свои предложения.

Кроме того, отмечается и превышение скоростного режима водителями. На мостах вместо положенных 40-60 километров в час водители едут со скоростью 80-100 км/ч. Поэтому это комплексная проблема, и над ее решением уже работают руководство страны и города, говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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