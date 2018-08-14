В Баку оштрафованы владельцы центров отдыха

14 августа 2018 12:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов и МВД провели очередные рейды в центрах отдыха "Həyat", "Dəniz", "Matros" и "Anar", функционирующих в прибрежной зоне в Бинагадинском районе Баку, говорится в сообщении минэкологии, распространенном во вторник.

В ходе рейдов было установлено, что с территории этих центров отдыха не вывозится мусор.

По установленным фактам в отношении владельцев центров отдыха Гаджи Садыхова, Айдына Малатьяева, Рашада Алвердиева и Анара Рустамова были составлены протоколы, и каждый был оштрафован на 800 манатов.

Для устранения недочетов им были направлены обязательные для исполнения указания.

Рейды продолжаются.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На бакинском пляже прошел субботник (ФОТО)
Общество 11 августа 16:04
Житель Баку оштрафован на 2200 ман. за незаконную вырубку деревьев (ФОТО)
Происшествия 9 августа 14:31
В Азербайджане за ущерб природе выписаны штрафы в размере свыше 24 тыс. манатов - минэкологии
Общество 9 августа 12:12
В Баку начнутся рейды в связи с объектами общепита и домами торжеств
Общество 8 августа 11:22
Минэкологии обратилось в правоохранительные органы для поиска лица, уничтожившего деревья в Баку
Происшествия 6 августа 17:01
Лесной пожар в южном регионе Азербайджана потушен
Происшествия 3 августа 20:15
Лента новостей
Достигнутые на саммите в Актау договоренности приведут к улучшению экосистемы Каспия - директор института
Общество 13:15
Азербайджанская нефть 13 августа подешевела
Энергетика 13:13
TANAP усилит энергобезопасность Турции - министр
Энергетика 13:06
Рилая и призрачный гонщик: Для ребенка мать во время беременности – это Вселенная (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 13:02
Установлены новые электропогружные насосы на нефтяных месторождениях в Азербайджане
Энергетика 12:56
В Ереване отменили пресс-конференцию Кочаряна из-за акции протеста
Армения 12:54
KFC назвала сроки открытия первого ресторана быстрого питания в Узбекистане
Бизнес 12:52
В Армении проходят протесты против освобождения экс-президента Кочаряна
Армения 12:40
Канадская компания о ходе строительства установки для ремонта скважин в Азербайджане
Энергетика 12:39