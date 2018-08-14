В Баку оштрафованы владельцы центров отдыха

БАКУ /Trend/ - Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов и МВД провели очередные рейды в центрах отдыха "Həyat", "Dəniz", "Matros" и "Anar", функционирующих в прибрежной зоне в Бинагадинском районе Баку, говорится в сообщении минэкологии, распространенном во вторник.

В ходе рейдов было установлено, что с территории этих центров отдыха не вывозится мусор.

По установленным фактам в отношении владельцев центров отдыха Гаджи Садыхова, Айдына Малатьяева, Рашада Алвердиева и Анара Рустамова были составлены протоколы, и каждый был оштрафован на 800 манатов.

Для устранения недочетов им были направлены обязательные для исполнения указания.

Рейды продолжаются.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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