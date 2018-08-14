В Азербайджане мужчины стали поздно вступать в брак

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в прошлом году, впервые за последние 27 лет, был зарегистрирован самый высокий средний возраст вступления в брак мужчин.

В целом за последние годы в Азербайджане как мужчины, так и женщины стали поздно создавать семью.

Средний возраст вступления в брак мужчин в 2003 году составил 28 с половиной лет, для женщин - 23 года и семь месяцев. Несмотря на то, что в 2008 году данный показатель относительно снизился (28 лет для мужчин и 23 года и четыре месяца для женщин), в последующие годы возраст вступления в брак вновь повысился.

Средний возраст вступления в брак женщин в прошлом году приблизился к самым высоким показателям за последние 27 лет. Самый высокий показатель был зарегистрирован в 1990 году, когда средний возраст женщин, вступающих в брак, составил 24 года и три месяца. В прошлому году средний возраст вступления в брак женщин составил 24 года и два месяца.

Самый высокий возраст вступления в брак мужчин за последние 27 лет был зарегистрирован в прошлом году и составил 28 лет и восемь месяцев. Ранее самый высокий показатель был зарегистрирован в 2002-2003 годах (28 с половиной лет).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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