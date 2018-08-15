В Азербайджане реконструируется завод по разведению осетровых

15 августа 2018 16:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет реконструирован завод по разведению осетровых имени С.Керимова, говорится в среду в сообщении Государственного комитета по вопросам имущества.

Согласно сообщению, ООО Azerbaijan Fish Factory стало победителем инвестиционного конкурса.

Компания-победитель переведет в госбюджет 750 тысяч манатов, будет осуществлять инвестиционную программу общей стоимостью три миллиона 79 тысяч манатов, а также выполнит другие социально-экономические и экологические обязательства.

На заводе планируется выращивать такие виды рыб, как белуга, шип, осетр, севрюга. В результате реализации инвестиционной программы будут созданы специализированные племенные хозяйства.

Деятельность предприятия будет способствовать не только развитию пищевой промышленности, но и позволит удовлетворить потребность населения в рыбе. Компания будет выделять инвестиции на полную реконструкцию водоемов и строительство дополнительных водоемов, создание производственного участка, действующего на основе замкнутого водооборота, а также реконструкцию бассейнов и создание новых бассейнов. В то же время средства будут выделены на ремонтно-строительные работы и реконструкцию административного здания, обновление системы водоснабжения, а также на благоустройство территории.

В результате вложения инвестиций планируется создать на предприятии 28 новых рабочих мест, а также выплачивать работникам зарплату в размере не менее 300 манатов в зависимости от выполняемой работы.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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