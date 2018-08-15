В Баку появятся новые пешеходные переходы

15 августа 2018 14:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство планирует создание новых пешеходных переходов. Об этом в среду говорится в сообщении данной структуры.

Агентство определило места создания пешеходных переходов различного уровня по 19 адресам в Баку и представило эти предложения для согласования в соответствующие структуры.

Пешеходные переходы планируется создать на проспектах Гейдара Алиева и Зии Буниятова, Загульбинской дороге, Сальянском шоссе, автомагистралях Баку-Алят-Газах, Баку-Шамахы-Евлах и других дорогах с высокой интенсивностью транспортного движения.

Указанные места были определены на основании анализа, проведенного специалистами Бакинского транспортного агентства, и обращений граждан.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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