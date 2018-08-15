С завтрашнего дня полностью ограничится автодвижение на участке трассы Баку-Губа

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня начнутся ремонтные работы на 28-45-километровом участке автомобильной дороги Баку-Губа-госграница России, поэтому движение транспорта на указанном участке магистрали в направлении Губы будет полностью ограничено, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в среду.

Работы будут проводиться в направлении Губы, и продолжатся несколько дней.

Водители могут воспользоваться участком магистрали, проходящем через поселок Гаджи Зейналабдина Тагиева.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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