В Азербайджане начался прием документов в дошкольные группы

15 августа 2018 15:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в среду начался прием в дошкольные подготовительные группы общеобразовательных учреждений.

Об этом сказала Trend завсектором информационного обеспечения Управления образования Баку Ильхама Абдуллаева.

По ее словам, прием учеников в дошкольные группы осуществляется на сайте www.mektebeqebul.edu.az.

«Онлай-регистрация заявлений проходит в общеобразовательных школах Баку, Гянджи, Сумгайыта, Мингячевира, Ширвана, Нафталана и Абшеронского, Евлахского, Самухского районов, а также в школах для вынужденных переселенцев этих городов и районов», - сказала Абдуллаева.

Регистрация пройдет с 15 августа по 25 сентября.

Представление после регистрации электронного заявления в школы - с 15 августа по 28 сентября.

Абдуллаева также сказала, что регистрация заявлений по школам вынужденных переселенцев, расположенных в указанных районах, будет проводиться с первого по 25 сентября. После регистрации электронных заявлений с третьего по 28 сентября документы можно будет представить в школу.

Отметим, что учебный год в дошкольных группах разделен на два полугодия. Занятия в дошкольных группах начнутся первого октября и завершатся 31 мая.

Также завсектором Управления образования отметила, что, несмотря на то, что обучение в дошкольных подготовительных группах осуществляется за счет государства, в дошкольных группах ряда общеобразовательных учреждений оно может проводиться на платной основе с разрешения министерства образования.

Абдуллаева также добавила, что в следующем году дошкольные группы также будут бесплатными.

По ее словам, в этом году планируется привлечь в дошкольные группы около 41 тысячи детей в возрасте пяти лет.

Абдуллаева отметила, что в этом году в Баку прогнозируется создать 940 дошкольных групп, в Гяндже, Сумгайте, Мингячевире, Ширване, Нафталане и Абшеронском, Евлахском, Самухском районах - 630 дошкольных групп, то есть в общей сложности 1570 групп.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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