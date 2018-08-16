В Азербайджане начался прием на вакантные места в вузах

16 августа 2018 18:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана с 16 по 20 августа проводит прием абитуриентов на оставшиеся вакантные плановые места в вузах и колледжах на базе полного среднего образования (11 лет), говорится в четверг в сообщении ГЭЦ.

Абитуриенты, зачисленные в высшие учебные заведения по результатам тестовых экзаменов, не имеют право участвовать в конкурсе на вакантные места в вузы и по приему в колледжи.

К конкурсу на вакантные места по специальностям первой группы допускаются абитуриенты с общим баллом не менее 200. При этом относительные баллы по четырем из пяти предметов должны быть не менее 10 баллов.

К конкурсу на вакантные места по специальностям второй группы допускаются абитуриенты с общим баллом не менее 200. При этом относительные баллы по четырем из пяти предметов должны быть не менее 10 баллов.

К конкурсу на вакантные места по специальностям третьей группы допускаются абитуриенты с общим баллом не менее 200. При этом относительные баллы по четырем из пяти предметов должны быть не менее 10 баллов.

К конкурсу на вакантные места по специальностям четвертой группы допускаются абитуриенты с общим баллом не менее 200. При этом относительные баллы по четырем из пяти предметов должны быть не менее 10 баллов.

Конкурс по пятой группе специальностей (специальности вузов, требующие особых способностей) будет проводиться по результатам выпускного экзамена. На специальности пятой группы, требующие особых способностей, абитуриенты будут дополнительно сдавать и экзамен по способностям.

Со списком специальностей вакантные мест в высших учебных заведениях можно ознакомиться в восьмом номере журнала "Абитуриент". Со списком специальностей средних специальных учебных заведений можно ознакомиться в пятом номере журнала "Абитуриент".

Абитуриенты могут выбрать до 20 кодов специальностей бесплатной и платной формы обучения как государственных, так и негосударственных вузов и ссузов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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