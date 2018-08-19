Завтра в Баку вновь ожидается ветреная погода

БАКУ /Trend/ -

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 20 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в воскресенье. Временами усиливающийся северо-западный ветер сменится во второй половине дня на северо-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24, днем 25-29 градусов тепла.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) прогнозируется постепенно усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды составит 23-24 градуса.

На южных пляжах (Тюркян, Говсаны, Сахиль, Шихово) будет наблюдаться постепенно усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды составит 24-25 градусов тепла. В связи с усилением северо-западного ветра тем, кто отправляется на пляжи, рекомендуется быть осторожными.

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