Награждены призеры заключительного дня международного турнира по художественной гимнастике "GymBala" (ФОТО)

19 августа 2018 23:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики прошла церемония награждения призеров заключительного дня международного турнира по художественной гимнастике «Gymbala».

В течение двухдневных соревнований гимнастки 2011-2013, 2008-2010, 2006-2007, 2003-2005 годов рождения выступили в индивидуальной программе, а гимнастки 2011-2013, 2008-2010, 2006-2007 и 2003-2005 годов рождения повели борьбу в составах команд в групповых упражнениях.

На турнире, наряду с опытными гимнастками, выступили и юные гимнастки, которые боролись за медали, как в многоборье, так и в отдельных финалах.

На последнем турнире этого лета, помимо азербайджанских спортсменок, также участвовали представители Казахстана, Украины и Египта.

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