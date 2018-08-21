Азербайджан и Беларусь обсудят военное сотрудничество (ФОТО)

21 августа 2018 21:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник начался официальный визит первого заместителя министра обороны Азербайджана – начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковника Наджмеддина Садыкова в Беларусь, говорится в сообщении минобороны.

Сначала делегация во главе с генерал-полковником Н.Садыковым возложила венок к Вечному огню у мемориального комплекса «Брестская крепость – герой».

В рамках визита будут обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Рынок акций в Азербайджане переживает естественный рост - ассоциация
Бизнес 20:59
AFBIA: Фондовый рынок Азербайджана использует лишь малую часть своего потенциала
Бизнес 20:58
Производство фундука в Азербайджане отвечает международным стандартам качества - директор компании
Экономика 18:26
Крупное предприятие Азербайджана по переработке фундука увеличит объемы экспорта в Европу
Экономика 18:12
"Белнефтехим" увеличил экспорт нефтепродуктов в Азербайджан (Эксклюзив)
Энергетика 16:04
Азербайджан намерен увеличить экспорт продукции в Центральную Европу – торгпред (Эксклюзив)
Бизнес 14:09
Лента новостей
Во Фландрии самый романтичный замок разместил "вакансию мечты"
Европа 21:48
Госдеп: Саммит в Хельсинки не был глубоко содержательным
США 21:26
В Армении созданы противостоящие Пашиняну политические группировки - аналитик
Политика 21:08
Рынок акций в Азербайджане переживает естественный рост - ассоциация
Бизнес 20:59
AFBIA: Фондовый рынок Азербайджана использует лишь малую часть своего потенциала
Бизнес 20:58
В Азербайджан за семь месяцев 2018 года прибыло свыше 1,5 миллиона туристов
Общество 20:51
Правозащитники призвали ООН запретить автономное вооружение
В мире 20:49
Ассоциация: Падение лиры может позитивно сказаться на доходности фондового рынка Турции (Эксклюзив)
Бизнес 20:41
США пообещали наращивать санкционное давление на Россию
США 20:13