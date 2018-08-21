Азербайджан и Беларусь обсудят военное сотрудничество (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во вторник начался официальный визит первого заместителя министра обороны Азербайджана – начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковника Наджмеддина Садыкова в Беларусь, говорится в сообщении минобороны.

Сначала делегация во главе с генерал-полковником Н.Садыковым возложила венок к Вечному огню у мемориального комплекса «Брестская крепость – герой».

В рамках визита будут обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью.

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