В Азербайджане строится свыше 30 новых зданий школ (ФОТО)

24 августа 2018 20:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в рамках подготовки к новому учебному году продолжается строительство и ремонт общеобразовательных учреждений.

Об этом в пятницу говорится в сообщении министерства образования Азербайджана.

В настоящий момент в различных регионах страны строится 34 новых зданий школ, в 22 зданиях ведутся работы по капитальному ремонту. В 2018 году на территории республики было сдано в эксплуатацию 137 образовательных учреждений модульного типа.

В общей сложности, работы ведутся на 193 объектах в Баку и в 54 районах страны.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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