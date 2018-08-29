В Азербайджане завершилась подготовка к выдаче новых удостоверений личности гражданам

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане успешно завершены подготовительные работы для выдачи с первого сентября новых удостоверений личности.

Об этом в среду на совместном совещании МВД и министерства экономики Азербайджана в связи с выдачей удостоверений личности нового поколения сказал министр внутренних дел Азербайджана Рамиль Усубов.

Совещание было посвящено состоянию исполнения задач, вытекающих из указа Президента Азербайджана «Об утверждении «Положения о применении Закона Азербайджанской Республики «Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики» и закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи со сроками применения удостоверений личности нового поколения гражданина Азербайджанской Республики».

В совещании приняли участие министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов и министр экономики Шахин Мустафаев.

Выступая на мероприятии, министр внутренних дел отметил, что во исполнение указанных нормативно-правовых актов с 1 сентября текущего года будет начато применение электронных удостоверений личности нового поколения. Рамиль Усубов сообщил, что подготовительные и технические работы соответствующих структур министерств внутренних дел и экономики и партнерской компании «Идрак техноложи трансфер» для выдачи на территории страны с 1 сентября нового документа успешно завершены.

Министр экономики Шахин Мустафаев высоко оценил плодотворное сотрудничество всех участников, привлеченных к процессу на этапе подготовки к применению удостоверений личности нового поколения. Министр напомнил, что эти вопросы неоднократно обсуждались на уровне руководства двух государственных органов, возникшие проблемы были успешно разрешены, поблагодарил все структуры и лиц, внесших вклад в эту работу.

Затем временно исполняющий обязанности начальника Главного паспортного, регистрационного и миграционного управления, полковник полиции Эльчин Мамедов, заведующий правовым отделом министерства экономики Турал Искандеров и ответственный сотрудник компании «Идрак техноложи трансфер» Джаваншир Гусейнов подробно проинформировали участников совещания о подготовительной работе по применению удостоверений личности нового поколения.

Было отмечено, что в целях выдачи удостоверений личности нового поколения было обеспечено налаживание контактов для обмена информацией с использованием информационных ресурсов министерств юстиции, здравоохранения, Государственной миграционной службы, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, Государственного комитета по вопросам имущества, а также получения из Центра сертификационных услуг Министерства транспорта, связи и высоких технологий усиленной электронной подписи владельца удостоверения. Кроме того, в целях выдачи удостоверений личности нового поколения установлено необходимое оборудование в структурах по регистрации и выдаче удостоверений личности территориальных органов полиции и в центрах Службы ASAN. С целью проверки технических параметров и показателей работы проведен их тестовый осмотр, а для сотрудников, которые будут работать с новой техникой, - соответствующие тренинги.

Оба министра подчеркнули, что проведенная работа всегда находится в центре внимания и под контролем Президента Азербайджана, главе государства регулярно докладывается об осуществленных мероприятиях. Рамиль Усубов и Шахин Мустафаев отметили, что соответствующие структуры руководимых ими министерств полностью готовы к выдаче с 1 сентября текущего года удостоверений личности нового поколения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.