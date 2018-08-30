В результате землетрясения в более 120 домах в Лерикском районе образовались трещины - замглавы ИВ

БАКУ /Trend/ - В результате землетрясения, произошедшего недавно в южном регионе Азербайджана, в 124 домах в Лерикском районе образовались трещины. Об этом в четверг сказал Trend заместитель главы Исполнительной власти Лерикского района Хабиль Меликов.

По его словам, был проведен осмотр этих домов.

Отметим, что в 16:57 во вторник в 13 километрах к западу от станции Лянкяран было зарегистрировано землетрясение. Сила толчков в эпицентре составила более 5 баллов, ближе к населенным пунктам толчки ощущались силой до 3-4 баллов.

«В результате землетрясения трещины образовались в 124 домах, в 37 из них они относительно крупные. Но ни один из домов не находится в опасном состоянии. По данному вопросу был составлен и направлен в соответствующие структуры акт», - сказал Меликов.

Он отметил, что в связи с тем, что трещины неопасные, семьи не были эвакуированы из своих домов.

Заместитель главы ИВ добавил, что сегодня ситуацию на данном участке изучат также сотрудники МЧС.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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