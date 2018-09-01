В Тегеране под председательством АЗЕРТАДЖ пройдет заседание Исполнительного комитета ОАNА

1 сентября 2018 20:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - АЗЕРТАДЖ с 2016 года председательствует в Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАNА), в которую входят 44 агентства из 35 стран.

Треть мирового информационного потока приходится на долю агентств-членов организации. В период председательства АЗЕРТАДЖ были предприняты шаги по расширению деятельности организации, объединяющей влиятельные новостные агентства, с этой целью внедрен ряд новшеств.

Об этом заявил президент ОАNА, председатель Правления Азербайджанского государственного информационного агентства Аслан Асланов в интервью информационному агентству Ирана ИРНА. В интервью были затронуты вопросы, которые предусматриваются вынести на обсуждение на 43-м заседании Исполнительного комитета ОАNА, которое пройдет 3-4 сентября в Тегеране под председательством АЗЕРТАДЖ.

Президент ОАNА отметил, что в период актуализации проблемы фейковых новостей особо остро встает вопрос надежных информационных источников. Поэтому целью АЗЕРТАДЖ, как председателя, является доведение точных и непредвзятых информаций новостных агентств, объединившихся в рядах этой организации, до более широкой аудитории, расширение сферы деятельности структуры. В связи с этим, в первую очередь, была проделана определенная работа по усовершенствованию сайта ОАNА, здесь были осуществлены меры по повышению количества новостей агентств-членов.

В интервью отмечается, что на Тегеранском заседании по инициативе АЗЕРТАДЖ на обсуждение будут вынесены предложения по дальнейшему усилению управления в организации. Сюда включены такие вопросы как создание постоянного офиса генерального секретариата, Учебной академии, организация тренингов и семинаров для сотрудников агентств-членов. «Современный век интернета требует от нас проведения устойчивого обмена опытом, готовности к новым вызовам. И поэтому дальнейшая модернизация деятельности ОАNА, приведение ее деятельности в соответствие с требованиями времени является для нас целью. Эти и другие вопросы будут широко обсуждены в Тегеране с участием агентств-членов», - сказал президент ОАNА.

Отметим, что в предстоящем в Тегеране заседании Исполнительного комитета ОАNА примут участие руководители и представители таких агентств-членов как российское ТАСС, турецкое Анадолу, китайское Синьхуа, японское KYODO и южно-корейское Yonhap и др.

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