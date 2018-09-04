На ряде участков Баку ведется работа по обновлению дорожной разметки

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего вечера, с целью обеспечения безопасного движения автотранспорта, от проспекта Гейдара Алиева до дороги Кешля-Центральная, улицы Давуда Аслана проводятся работы по обновлению дорожной разметки.

Об этом во вторник говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

В сообщении Госагентства водителям напоминается о необходимости быть внимательными во время движения по указанной дороге, соблюдать временные дорожные знаки.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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