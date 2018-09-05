БАКУ /Trend/ - В Баку арестован владелец ночного клуба, который незаконно лишил свободы иранского бизнесмена.

Об этом в среду говорится в сообщении Прокуратуры города Баку.

В прокуратуре было рассмотрено обращение по поводу избиения и незаконного лишения свободы гражданина Ирана Вакили Разлиги Али

В ходе расследования было установлено, что 14 мая владелец ночного клуба "Ellips", действующего на территории Наримановского района, Дилсуз Демирчиев избил, нанеся телесные повреждения, и незаконно лишил свободы своего компаньона иранского гражданина - Вакили Разлиги Али. По данному факту в прокуратуре города Баку было возбуждено уголовное дело.

Были установлены и опрошены свидетели, назначена соответствующая экспертиза и проведены необходимые следственные действия.

Демирчиеву было предъявлено обвинение по статьям 127.1 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью) и 145.2.5 (незаконное лишение свободы с применением насилия, опасного для здоровья и жизни потерпевшего) и решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящий момент продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия.

(Тектс: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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