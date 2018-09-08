В Азербайджане на ряде дорог вновь произошли оползни и обвалы

БАКУ /Trend/ - В течение августа на некоторых автомобильных дорогах Азербайджана образовались новые оползневые участки, расширились размеры существующих участков, на некоторых же дорогах зарегистрированы процессы обвала.

Об этом в пятницу сказал Trend начальник экспедиции геологического планирования Национальной геолого-разведывательной службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Азиз Гаралов.

По словам Гаралова, в течение августа на 17-19-м километре дороги Лянкяран-Лерик наблюдались процессы обвала, активность в динамике оползневого процесса на 27-29-м километре оползневого участка, в некоторых местах зарегистрированы процессы обвала.

Представитель министерства добавил, что на 10-м километре автомобильной дороги Лерик-Гошмальян-Келвез наблюдалась активность в динамике обвала, на проезжей части дороги были зарегистрированы обвалы.

Гаралов добавил, что расширились параметры оползневого участка в селе Гегиран Лянкяранского района. На 12-м километре дороги Тукавиле-Дирьян-Гегиран наблюдалась относительная активность, а также процессы обвала и проседания на обеих сторонах дороги. Помимо этого, на 13-15, 7-16- 24-25, 4-26-м километрах дороги Масаллы-Ярдымлы в нескольких местах произошли процессы обвала и новые локальные процессы оползня на склоне дороги.

Специалист также сказал, что на 37-46-м километре автомобильной дороги Губа-Хыналыг наблюдалась относительная активность в динамике оползневого процесса, наблюдались процессы обвала.

На правом и левом склоне 106-111 километра автодороги Баку-Шамахы увеличились размеры оползневого участка.

На 132-156-м километре дороги Баку-Агсу активизировался оползневый процесс, на локальных участках зарегистрированы процессы обвала.

В результате селей, сошедших в течение минувших месяцев на реке Агсучай на 24-25- километре дороги Шамахы-Галейбугурд-Кечмеддин, на 35-40 метровой части въезда в село Кечмеддин произошел процесс обвала.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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