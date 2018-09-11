Бакметрополитен сокращает интервал в движении поездов

БАКУ /Trend/ - С 15 сентября поезда Бакметрополитена будут курсировать в соответствии с осенне-зимним графиком движения, сказал во вторник Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакметрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, утром и вечером, когда увеличивается интенсивность пассажиропотока, интервалы между поездами на линии «Ази Асланов-28 Мая» составят две минуты, в остальное время суток - 2,5 минуты, поздно вечером, после час пик, поезда будут ходить с интервалом в три и более минуты. «Учитывая особенности линий Бакметрополитена, в направлении «Дарнагюль» и «Ичеришехер» от станции «28 Мая» и обратно интервал будет увеличен вдвое. Необходимо особо подчеркнуть, что при въезде поездов на пути от станции «Бакмил» или до их отправки в депо может быть несколько увеличен интервал на участке «Улдуз-Ази Асланов». Данный график касается рабочих дней. В выходные и нерабочие дни в Бакинском метрополитене применяется другой график движения», - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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