Завершается строительство автотрассы Мехтиабад-Пиршаги (ФОТО/ВИДЕО)

11 сентября 2018 13:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог реализует проекты по 13 автомобильным дорогам в городе Баку протяженностью 107,8 километров, и работы по ряду этих проектов завершены или близки к завершению, говорится в сообщении агентства, распространенном во вторник.

Одним из таких проектов является автомобильная дорога Мехтиабад-Пиршаги протяженностью в 7,2 километра, соединяющая три населенных пункта с населением более 20 тысяч человек.

В рамках строительных работ будут установлены 11 автобусных остановок, дорожные знаки, указатели, нанесены пешеходные «зебры».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Обновляется дорожная разметка в центре Баку
Общество 12:40
Ремонт на проспекте Бабека близится к завершению
Общество 10 сентября 16:24
Продолжается ремонт новой автодороги Баку-Губа-госграница с Россией (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 8 сентября 11:34
На центральных улицах Баку будет обновлена дорожная разметка
Общество 6 сентября 15:34
На одной из улиц Баку будет ограничено движение
Общество 6 сентября 12:06
Китай передал Азербайджану свыше 110 наименований дорожной техники и механизмов
Экономика 5 сентября 20:35
Лента новостей
Сменилось руководство Главного управления здравоохранения г. Баку
Общество 13:42
Kapital Bank провел очередной тренинг для пенсионеров
Бизнес 13:30
В Индии автобус с паломниками упал в ущелье
Другие страны 13:28
В Афганистане смертник устроил взрыв в толпе демонстрантов
Другие страны 13:27
Представители Красного Креста навестили азербайджанских заложников
Нагорно-карабахский конфликт 13:25
Завтра в Баку будет до 30 градусов тепла
Общество 13:16
Бакметрополитен сокращает интервал в движении поездов
Общество 13:01
МИД РФ: Россия и Турция ищут "общий знаменатель" для позиций по САР
Россия 12:57
Гаранты Астаны начали встречу со спецпосланником ООН по Сирии в Женеве
Арабские страны 12:54