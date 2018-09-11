Завершается строительство автотрассы Мехтиабад-Пиршаги (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог реализует проекты по 13 автомобильным дорогам в городе Баку протяженностью 107,8 километров, и работы по ряду этих проектов завершены или близки к завершению, говорится в сообщении агентства, распространенном во вторник.

Одним из таких проектов является автомобильная дорога Мехтиабад-Пиршаги протяженностью в 7,2 километра, соединяющая три населенных пункта с населением более 20 тысяч человек.

В рамках строительных работ будут установлены 11 автобусных остановок, дорожные знаки, указатели, нанесены пешеходные «зебры».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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