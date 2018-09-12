Завтра в Баку сохранится умеренная погода

12 сентября 2018 14:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в среду.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 19-22, днем - 28-33 градуса тепла, в Баку ночью - 20-22, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью и днем составит 55-65 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды составит 23-24 градуса, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 24-25 градусов.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.

В районах Азербайджана без осадков, однако, ночью в некоторых горных территориях возможны кратковременные, грозовые дожди. Западный ветер ночью и утром в отдельных местах временами будет усиливаться

Ночью 17-22, днем 31-36, в горах ночью 10-15, днем 20-24 градуса тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается близкий к климатической норме температурный режим, что будет благоприятно для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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