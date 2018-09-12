На улицах Баку продолжаются работы по обновлению дорожной разметки

12 сентября 2018 15:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Парламентском проспекте в Баку будет обновлена дорожная разметка. Работы завершатся до вечера, говорится в совместном сообщении Госагентства автомобильных дорог и Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном в среду.

Также сегодня с 22:00 будет обновлена дорожная разметка на улицах Рихарда Зорге, Ковкабханум Сафаралиевой и Пушкина. До завтрашнего утра работы будут завершены.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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