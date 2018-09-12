Названы районы Баку с наилучшими и наихудшими результатами выпускных экзаменов

БАКУ /Trend/ - Проанализированы результаты выпускных экзаменов по районам Баку за последние четыре года.

Об этом заместитель министра образования, и.о. руководителя Управления образования Баку Махаббат Велиева сказала, выступая в среду на сентябрьской конференции работников образования столицы.

По ее словам, по результатам экзаменов учащихся девятых классов в первой «тройке» школы Сабаильского, Хатаинского и Насиминского районов, в последней «тройке» - Хазарского, Пираллахинского и Гарадагского районов столицы.

Замминистра образования добавила, что по сравнению с предыдущим годом в 2017/2018 учебном году число учащихся, получивших неудовлетворительную оценку на выпускных экзаменах по уровню полного среднего образования, сократилось на 0,54 процента, получивших удовлетворительную оценку выросло на 2,16 процента.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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