В Азербайджане планируется сократить учебную нагрузку учащихся

БАКУ /Trend/ - Учебная нагрузка учащихся азербайджанских школ всегда вызывает беспокойство, поэтому в этом году была проведена значительная работа по изменению внутришкольного оценивания.

Об этом в среду на сентябрьской конференции работников образования Баку сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По словам министра, новый проект внутришкольного оценивания, который предусматривает сокращение учебной нагрузки, будет обсуждаться завтра на коллегии. На основе этого документа будут предприняты серьезные шаги для сокращения учебной нагрузки, в особенности учащихся начальных классов.

Министр отметил, что за последние пять лет прослеживается положительная динамика в повышении качества образования.

Байрамов также отметил, что своевременное поступление в первый класс является одним из основных показателей образования. По его словам, в 2012 году 12 процентов детей пошли в школу позже, но в этом году данный показатель снизился в два раза и составил шесть процентов. Байрамов сказал, что одна из главных целей - снизить этот показатель в следующем учебном году.

Министр добавил, что одной из главных целей также является повышение авторитета учителя.

Байрамов сказал, что более двух тысяч абитуриентов, набравших более 500 баллов на приемных экзаменах, отметили специальность преподавателя первой в заявлении, что по сравнению с прошлым учебным годом больше на 53,6 процента.

Министр добавил, что с каждым годом растет число учащихся, добившихся успеха на международных олимпиадах и приемных экзаменах в вузы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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