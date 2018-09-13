В Азербайджане внесены изменения в порядок работы телекоммуникационных сетей спецназначения

13 сентября 2018 20:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Отныне в Азербайджане, создавая телекоммуникационные сети спецназначения, должны предусматриваться запчасти для их бесперебойной работы как в чрезвычайных ситуациях, так и в дальнейшем.

Решение о внесении изменений в «Порядок создания, эксплуатации, обеспечения безопасности телекоммуникационных сетей спецназначения органов государственной власти» подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Также специальные правила пользования связью будут действовать и в военной ситуации.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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