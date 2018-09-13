Назначены проректоры в Азербайджанский институт теологии (ФОТО)

13 сентября 2018 17:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сделаны первые назначения на руководящие должности Азербайджанского института теологии, который начнет функционировать в наступающем учебном году, говорится в сообщении учебного заведения, распространенном в четверг.

Приказом председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами доцент Мубариз Джамалов назначен проректором института по учебной работе, доктор философии по теологии Агиль Ширинов - проректором по науке и инновациям.

Отметим, что Джамалов родился в 1976 году в Джебраильском районе, окончил факультет теологии Бакинского госуниверситета, является доктором философии по теологии. До этого назначения был завкафедрой исламских наук БГУ.

Джамалов является автором многочисленных исследований в сфере исламского права, владеет английским, арабским и турецким языками.

Ширинов родился в Кельбаджарском районе в 1979 году, окончил факультет теологии БГУ, доктор философии по теологии. До нынешнего назначения работал старшим преподавателем кафедры исламских наук БГУ. Ширинов является автором многочисленных книг и статей в сфере философии и истории исламских течений, владеет английским, арабским, турецким и русским языками.

Напомним, что Азербайджанский институт теологии был созданы распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 9 февраля 2018 года.

Церемония открытия института, начинающего первый учебный год, состоится 17 сентября в 09:00.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
В Азербайджане подготовлен первичный вариант законопроекта "Об общем образовании"
Общество 17:58
В Баку упрощена документация для госпитализации младенцев и новорожденных
Общество 17:39
В Баку выросло число вызовов в связи с заболеваниями нервной системы - минздрав
Общество 15:45
В Азербайджане запрещена продажа ряда видов молочной продукции
Общество 15:39
Baku City Circuit о предстоящих гонках Формула 1 в Баку
Общество 14:41
Ягуб Махмудов: Азербайджанские генералы и народные добровольцы сыграли очень большую роль в освобождении Баку от армяно-большевистской оккупации
Общество 14:01
Лента новостей
Беларусь и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий
Беларусь 18:15
Ариф Меликов - 85: Всем лучшим, что есть у меня, я обязан своему народу, своей земле
Интервью 18:14
В Азербайджане подготовлен первичный вариант законопроекта "Об общем образовании"
Общество 17:58
Позиция России по вопросу нагорно-карабахского урегулирования остается неизменной - МИД
Нагорно-карабахский конфликт 17:56
Британский производитель бытовой продукции выходит на рынок Азербайджана
Бизнес 17:40
В Баку упрощена документация для госпитализации младенцев и новорожденных
Общество 17:39
Anglo Asian Mining использует новый метод поиска золотых месторождений в Азербайджане
Бизнес 17:35
В США отменили более тысячи авиарейсов из-за приближения урагана "Флоренс"
США 17:29
Турция и Азербайджан ведут переговоры о переходе на нацвалюту во взаимной торговле
Бизнес 17:26