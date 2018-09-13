Назначены проректоры в Азербайджанский институт теологии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сделаны первые назначения на руководящие должности Азербайджанского института теологии, который начнет функционировать в наступающем учебном году, говорится в сообщении учебного заведения, распространенном в четверг.

Приказом председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами доцент Мубариз Джамалов назначен проректором института по учебной работе, доктор философии по теологии Агиль Ширинов - проректором по науке и инновациям.

Отметим, что Джамалов родился в 1976 году в Джебраильском районе, окончил факультет теологии Бакинского госуниверситета, является доктором философии по теологии. До этого назначения был завкафедрой исламских наук БГУ.

Джамалов является автором многочисленных исследований в сфере исламского права, владеет английским, арабским и турецким языками.

Ширинов родился в Кельбаджарском районе в 1979 году, окончил факультет теологии БГУ, доктор философии по теологии. До нынешнего назначения работал старшим преподавателем кафедры исламских наук БГУ. Ширинов является автором многочисленных книг и статей в сфере философии и истории исламских течений, владеет английским, арабским, турецким и русским языками.

Напомним, что Азербайджанский институт теологии был созданы распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 9 февраля 2018 года.

Церемония открытия института, начинающего первый учебный год, состоится 17 сентября в 09:00.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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