В Баку 15 сентября будут изменена схема движения автобусов

13 сентября 2018 20:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 15 сентября в связи с военным парадом по случаю 100-летней годовщины освобождения Баку от дашнако-большевистских сил будут временно изменены схемы движения автобусов маршрутов, которые проходят через круг "Азнефть" и по прилегающим к проспекту Нефтяников улицам, говорится в четверг в сообщении Бакинского транспортного агентства.

Движение автобусов маршрутов номер 1, 2, 4, 5, 6, 18, 21, 32, 46, 53, 59, 61, 65, 88, 120, 175, 205 и H1 (аэропорт-станция метро "28 мая") с утра и до завершения парада будет организовано в соответствии с вводимыми ограничениями. Автобусы, двигающиеся по маршруту номер 125, начнут работать после завершения мероприятия.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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