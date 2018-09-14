Удостоверения личности нового поколения стало выдавать и Главное паспортное управление МВД Азербайджана (ВИДЕО) ВИДЕО)

14 сентября 2018 15:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня удостоверения личности нового поколения, наряду со службами регистрации и удостоверения личности территориальных органов полиции, также выдает и Главное паспортное, регистрационное и миграционное управление МВД Азербайджана, говорится в сообщении министерства, распространенном в пятницу.

Для получения удостоверения личности нового поколения граждане, прописанные в Баку , могут обращаться в это управление шесть дней в неделю с 09:00 до 18:00.

Отметим, что новые удостоверения личности имеют электронный носитель – чип, содержащий информацию о регистрации гражданина по месту жительства, семейном положении, а также его биометрическое фото и другие индивидуальные данные.

Эти удостоверения будут иметь исключительное значение в регулировании обмена биометрической информацией с соответствующими органами других стран.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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