В Баку презентовано лого Комиссии справедливых игр НОК Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку в понедельник прошла юбилейная церемония по случаю 20-летия создания Комиссии справедливых игр Национального Олимпийского комитета Азербайджана (КСИАз).

В мероприятии приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Исмаил Исмаилов и вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, вице-президент НОК, председатель КСИАз Хазар Исаев, президент Международного комитета справедливых игр (МКСИ) Жено Камути, генеральный секретарь Европейского движения справедливых игр Иоаннис Псилопоулос, зарубежные гости, известные спортсмены и другие представители спортивной общественности.

На юбилейной церемонии также были презентованы лого организации и книга «Справедливые игры в Азербайджане – 20 лет», рассказывающая о 20-летней деятельности структуры, автором которой является председатель КСИАз Хазар Исаев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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