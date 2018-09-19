Впервые на дорогах Азербайджана нанесена 3D "зебра" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане впервые на автомобильных дорогах нанесена пешеходная "зебра" в формате 3D.

Это новшество впервые было применено в Нахчыване.

С начала этого года в Нахчыване проводится реконструкция многих дорог. Некоторое время назад завершилась реконструкция на одном из центральных проспектов города - проспекте Гейдара Алиева. На проспекте были нанесены пешеходные "зебры" в формате 3D, который широко применяется в европейских странах.

Планируется нанесение таких разметок и на других улицах и проспектах города.

Отметим, что 3D "зебры" создают эффект бордюра, что позволяет еще более безопасно пользоваться ими.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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