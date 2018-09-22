В Азербайджане церемонии в день Ашура прошли в рамках законов - Госкомитет

22 сентября 2018 10:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в этом году траурные церемонии Ашура были проведены в рамках законов, в соответствие с фетвой, принятой Управлением мусульман Кавказа (УМК).

Как сказал Trend заместитель председателя Государственного комитета по работе с государственными структурами Сиявуш Гейдаров, в соответствие с планом мероприятий, подготовленным в текущем году Госкомитетом совместно с УМК, органами исполнительной власти и правоохранительными органами были осуществлены соответствующие мероприятия по организации церемоний Ашура в цивилизованной форме, в соответствие с национальными традициями.

Гейдаров отметил, что согласно предварительным итогам мониторинга, на основании общего анализа поступившей информации, в этом году церемония Ашура, в целом, прошла стабильно, не было выявлено серьезных нарушений.

По словам зампредседателя, незначительные негативные случаи, зарегистрированные в некоторых местах, не повлияли на общих ход церемонии. За короткий промежуток времени были предприняты меры по их устранению.

Гейдаров отметил, что Госкомитет, как и каждый год, оказывал особую поддержку акции по сдаче крови, проводимой по инициативе УМК, и в текущем году продолжил поощрять и пропагандировать в религиозных общинах эти мероприятия.

"В этом году акции по сдаче крови состоялись в 11 районах Баку, 18 крупных городах и районах республики, в целом, в 29 местах. В этом году в ходе акции добровольно сдали кровь 5 539 человек, и было собрано 2492,6 литра крови", - добавил зампред Госкомитета.

Заместитель председателя также отметил, что дети, можно сказать, не принимали участие в траурных церемониях в текущем году.

"В то же время, в церемониях, проводимых с начала месяца Мухаррам до дня Ашуры, проповеди затрагивали исключительно религиозную тематику", - отметил Гейдаров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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