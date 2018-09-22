В Азербайджане почти втрое выросло число пациентов, прооперированных в больницах

22 сентября 2018 09:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние 12 лет почти втрое увеличилось число прооперированных пациентов.

В 2005 году в больницах были прооперированы 105,5 тысяч человек. В последствии этот показатель еще более вырос, и в 2017 году достиг 267,1 тысячи человек.

В амбулаторно-поликлинических учреждениях в 2005 году было прооперировано 38,6 тысяч человек, в 2017 году - 97,1 тысяч человек.

В 2017 году из каждой 1000 человек в больницах были прооперированы 27,4 человек (12,6 человек - в 2005 году), и 10 человек были прооперированы в амбулаторно-поликлинических учреждениях.

(Авто: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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