Завершились Чемпионат Азербайджана и первенство Баку по тамблингу (ФОТО)

22 сентября 2018 15:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Бакинской школе гимнастики завершились 16-й чемпионат Азербайджана и первенство Баку по прыжкам на акробатической дорожке (тамблингу), сообщает Федерация гимнастики Азербайджана.

В рамках соревнований прошли выступления гимнастов в возрастных категориях "дети" (2009-2011 годов рождения), "пре-юниоры" (2005-2008 гг.), "юниоры" (2002-2004 гг.) и "взрослые" (2001 года рождения и старше).

В возрастной категории "дети" среди девушек победу отпраздновала Марьям Ахадова, среди мальчиков - Расул Рагимли.

В категории пре-юниоров среди девушек победу одержали Зейнаб Гасымлы, среди мужчин - Адиль Гаджизаде.

В возрастной категории юниоров среди мужчин чемпионом стал Тофиг Алиев.

В связи с тем, что Михаил Малкин (чемпион Европы 2018 года) был единственным представителем во взрослой возрастной категории, он вновь получил титул чемпиона Азербайджана.

Подробно с результатами соревнований можно ознакомиться на интернет-странице федерации: http://agf.az/az/competitions/information/176

Напомним, что 26 и 27 сентября в зале спортивного клуба "Оджаг" состоится 25-ое первенство Азербайджана и Баку по акробатической гимнастике, а также четвертый чемпионат Азербайджана и первенство Баку по прыжкам на батуте.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мариана Василева: В развитии гимнастики в Азербайджане большая роль принадлежит президенту Федерации гимнастики Мехрибан Алиевой
Общество 12:23
Азербайджанская спортсменка вошла в число 24-х лучших гимнасток на ЧМ в Софии (ФОТО)
Общество 15 сентября 13:01
Азербайджанская гимнастка завоевала бронзу международного турнира в Варне
Общество 3 сентября 16:14
Федерация гимнастики Азербайджана великолепно справляется с организацией мероприятий - FIG (ФОТО)
Общество 29 августа 19:11
Азербайджанские гимнастки стали победителями Кубков мира серии Challenge
Общество 27 августа 19:11
Обнародованы результаты тренерских курсов по аэробике Академии FIG в Баку (ФОТО)
Общество 24 августа 14:00
Лента новостей
Беларусь и Россия договорились выработать план взаимных поставок сельхозпродукции
Беларусь 15:39
Центральный банк Узбекистана повысил ставку рефинансирования
Бизнес 15:28
Нахчыван может стать примером для Европы в вопросе развития альтернативной энергетики - посол
Энергетика 15:18
Сингапурская компания запустит собственное фармацевтическое производство в Узбекистане
Бизнес 14:54
Российская компания может создать единый call-центр для Узбекистана
ИКТ 14:51
В Товузском районе Азербайджане реконструируется источник Зейемчай
Общество 14:47
Азербайджанская нефть 21 сентября незначительно подорожала
Энергетика 14:33
Путин выразил соболезнования в связи с терактом на военном параде в Иране
Россия 14:30
"Одноклассники" запустили денежные переводы между пластиковыми картами в Узбекистане
Бизнес 14:25