Завершились Чемпионат Азербайджана и первенство Баку по тамблингу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Бакинской школе гимнастики завершились 16-й чемпионат Азербайджана и первенство Баку по прыжкам на акробатической дорожке (тамблингу), сообщает Федерация гимнастики Азербайджана.

В рамках соревнований прошли выступления гимнастов в возрастных категориях "дети" (2009-2011 годов рождения), "пре-юниоры" (2005-2008 гг.), "юниоры" (2002-2004 гг.) и "взрослые" (2001 года рождения и старше).

В возрастной категории "дети" среди девушек победу отпраздновала Марьям Ахадова, среди мальчиков - Расул Рагимли.

В категории пре-юниоров среди девушек победу одержали Зейнаб Гасымлы, среди мужчин - Адиль Гаджизаде.

В возрастной категории юниоров среди мужчин чемпионом стал Тофиг Алиев.

В связи с тем, что Михаил Малкин (чемпион Европы 2018 года) был единственным представителем во взрослой возрастной категории, он вновь получил титул чемпиона Азербайджана.

Подробно с результатами соревнований можно ознакомиться на интернет-странице федерации: http://agf.az/az/competitions/information/176

Напомним, что 26 и 27 сентября в зале спортивного клуба "Оджаг" состоится 25-ое первенство Азербайджана и Баку по акробатической гимнастике, а также четвертый чемпионат Азербайджана и первенство Баку по прыжкам на батуте.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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