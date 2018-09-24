Ценности UNEC

24 сентября 2018 17:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - UNEC в целях достойного осуществления своей миссии и превращения в реальность определенного видения верен следующим ценностям:

Академическая свобода: члены UNEC в исследовательской, учебной и социальной служебной деятельности верны научным принципам.

Академическая этика: UNEC во всей сфере деятельности придерживается академической этики и с уважением относится к авторским правам.

Достоинство: UNEC в занятии академической и административной должностях создает каждому равные возможности и отдает предпочтение более достойному.

Прозрачность: Свою деятельность UNEC осуществляет открыто для всех заинтересованных сторон.

Совершенство: Члены UNEC во всей своей деятельности стараются овладеть более совершенным.

Качественность: Во всей своей деятельности UNEC остается верным принципу высокого качества.

Участие: В целях эффективного управления UNEC обеспечивает активное участие членов во всех этапах управления.

Уважение к разным мнениям: UNEC с уважением относится к разным мнениям заинтересованных сторон.

Осознание интересов общества: Всю свою деятельность UNEC осуществляет, осознавая в первую очередь интересы общества.

Экологическая чувствительность: Члены UNEC в целях устойчивого развития стремятся сохранить экологическое равновесие.

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