Ценности UNEC

БАКУ /Trend/ - UNEC в целях достойного осуществления своей миссии и превращения в реальность определенного видения верен следующим ценностям:
Академическая свобода: члены UNEC в исследовательской, учебной и социальной служебной деятельности верны научным принципам.
Академическая этика: UNEC во всей сфере деятельности придерживается академической этики и с уважением относится к авторским правам.
Достоинство: UNEC в занятии академической и административной должностях создает каждому равные возможности и отдает предпочтение более достойному.
Прозрачность: Свою деятельность UNEC осуществляет открыто для всех заинтересованных сторон.
Совершенство: Члены UNEC во всей своей деятельности стараются овладеть более совершенным.
Качественность: Во всей своей деятельности UNEC остается верным принципу высокого качества.
Участие: В целях эффективного управления UNEC обеспечивает активное участие членов во всех этапах управления.
Уважение к разным мнениям: UNEC с уважением относится к разным мнениям заинтересованных сторон.
Осознание интересов общества: Всю свою деятельность UNEC осуществляет, осознавая в первую очередь интересы общества.
Экологическая чувствительность: Члены UNEC в целях устойчивого развития стремятся сохранить экологическое равновесие.
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