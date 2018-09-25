В Азербайджане будет проведена сертификация учителей

25 сентября 2018 15:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2019 году в Азербайджане планируется начать сертификацию учителей, сказал во вторник Trend министр образования Джейхун Байрамов.

По словам министра, согласно изменению в закон «Об образовании» начнется процесс сертификации учителей.

Байрамов добавил, что рабочая группа работает над правилами сертификации и последовательностью ее проведения.

Министр считает, что сертификация не должна быть одноразовым процессом.

По его словам, сертификация учителей предусмотрена раз в пять лет.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане День знаний отмечается как праздник - министр
Общество 15 сентября 10:53
В Азербайджане проходной балл абитуриентов будет подсчитываться иначе - министр
Общество 14 сентября 13:46
В Азербайджане планируется сократить учебную нагрузку учащихся
Общество 12 сентября 19:26
Министр образования Азербайджана о внеконкурсном приеме в вузы победителей олимпиад
Общество 12 сентября 19:16
В Азербайджане создано более 30 новых специальностей профобразования
Общество 11 сентября 18:48
В этом году в Азербайджане зарегистрировано рекордное количество поступивших в вузы - министр
Общество 11 сентября 17:17
Лента новостей
Беларусь готовится стать полноправным членом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций
Беларусь 15:53
В Азербайджане разработана новая крупнокалиберная снайперская винтовка (ФОТО)
Политика 15:51
Центральный банк Узбекистана опровергает слухи о выпуске новой купюры
Бизнес 15:49
В Баку открылась фотовыставка, посвященная 100-летию Александра Солженицына (ФОТО)
Социум 15:43
AXA MBASK запустила новый продукт "Qayğıkeş sahibkar"
Бизнес 15:42
ВТО: Торговая война угрожает стабильности мирового экономического роста
Европа 15:42
В Турции незначительно выросло число зарегистрированных китайских компаний
Бизнес 15:37
Продлен прием документов в дошкольные группы бакинских школ
Общество 15:36
Трамп не планирует встречаться с президентом Ирана
США 15:32