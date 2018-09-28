Большое суммативное оценивание в азербайджанских школах будет проходить во внеурочное время

28 сентября 2018 18:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Большие суммативное оценивание в средних школах Азербайджана планируется проводить во внеурочное время из-за его проведения со стороны руководства школ.

Об этом накануне сказал заведующий сектором министерства образования Видади Багиров.

По словам завсектором, в новом проекте также указаны сроки проведения оценивания. Согласно новому проекту, малое суммативное оценивание должно проводиться во время урока и в течение 45 минут. Для проведения большого суммативного оценивания планируется выделить, максимум, 90 минут.

Багиров отметил, что согласно новым подходам планируется проведение малого и большого оценивания по 100-бальной шкале.

«Согласно новой системе оценивания, набранные учеником в суммативах 0-30 баллов будут рассматриваться в качестве оценки «2» (неудовлетворительно), 30-60 баллов – «3» (удовлетворительно), 60-80 баллов – «4» (хорошо), 80-100 баллов - «5» (отлично). Этот балл в итоге будет адаптирован с пятибальной шкалой оценивания, чтобы родители могли сопоставлять эти баллы по пятибальной шкале. В школьном журнале будут отмечаться обе этих оценки», - отметил Багиров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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