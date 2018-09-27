Прямое авиасообщение свяжет Баку с Махачкалой

27 сентября 2018 22:36 (UTC+04:00)

Прямой авиарейс планируется запустить между Махачкалой и Баку, меморандум о сотрудничестве по налаживанию такого авиасообщения между Дагестаном и Азербайджаном подписали гендиректор аэропорта Махачкалы Арсен Пирмагомедов и председатель правления Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров. Об этом, как передает ТАСС, сообщила журналистам в четверг помощник гендиректора аэропорта Махачкалы Камила Гамзатова.

"Меморандум предполагает сотрудничество по налаживанию прямого авиасообщения между Республикой Дагестан Российской Федерации и Республикой Азербайджан", - сказала Гамзатова.

По ее словам, подписание документа состоялось в рамках Девятого российско-азербайджанского межрегионального форума в Баку, участие в котором принимает и дагестанская делегация во главе с руководителем республики Владимиром Васильевым.

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